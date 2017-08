Quadrilha troca tiros com policiais

Em plena luz do dia, seis bandidos abriram fogo contra policiais militares, no bairro Aparecida, em Cariacica, e um acusado acabou baleado no confronto e preso com dois cúmplices, na manhã de deste sábado (26).

Segundo os investigadores da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), o tiroteio aconteceu por volta das 9 horas, próximo a região conhecida como Biquinha, na Rua Bela Vista III.

O confronto começou com a chegada da polícia que, de acordo com os investigadores, foi acionada para apurar uma denúncia de tráfico de drogas, que chegou ao Ciodes (190).

No confronto, um dos bandidos foi baleado na perna esquerda e acabou alcançado. Outros dois cúmplices também foram cercados e presos. Já o restante do grupo fugiu por um matagal. Buscas foram realizadas, mas os suspeitos não foram localizados.

O crime será investigado pela Delegacia de Crimes Contra Vida de Cariacica.