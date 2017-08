Rajadas de vento de até 65km/h anunciam chegada de frente fria

O último dia de agosto foi de sol e calor. A temperatura máxima não ultrapassou 31°C em Vitória. Durante a tarde, rajadas de vento começaram a soprar forte e, de acordo com o Climatempo, elas podem chegar até 65km/h. O vento está associado à aproximação de uma frente fria.

Setembro começa com chuva e queda de temperatura

Nesta sexta-feira (01), a frente fria passa rápido pelo Espírito Santo e com a mudança na direção dos ventos já chove pela manhã, em todo o litoral capixaba. A tarde e a noite, o tempo fica mais carregado e a chuva cai grossa de fraca a moderada intensidade, mas sem riscos para tempestades. Os ventos continuam a soprar de forma moderada entre 45 e 65km/h.

Nas áreas que fazem divisa com Minas Gerais, a nebulosidade aumenta, mas não há expectativa de chuva. A temperatura cai em todo o estado e o calorão diminui.

Fim de semana

No sábado (02), com a passagem da frente fria a umidade aumenta no Espírito Santo. A maioria das regiões capixabas terá um dia com muita nebulosidade períodos de melhoria e possibilidade de chuva fraca na Grande Vitória pela manhã. Somente na região de São Mateus é que o dia ainda amanhece chuvoso, mas a tendência é que essa chuva vá perdendo força ao longo do dia.

No domingo (03), somente o oeste do estado terá céu nublado com possibilidade de garoa. Nas demais áreas, inclusive na capital, o dia será marcado por muitas nuvens intercalando alguns períodos de sol com possibilidade de chuva fraca.