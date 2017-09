Rapper é internado após ataque epilético

Lil Wayne, 34, foi internado neste domingo (3) depois de ser encontrado desacordado em seu quarto no hotel Westin, em Chicago, EUA.

De acordo com o site “TMZ”, o rapper, que é diagnosticado com epilepsia (doença em que há uma perturbação cerebral, ocasionando convulsões), ficou inconsciente após sofrer com convulsões.

O cantor foi levado ao Hospital Northwestern Memorial e teve outros ataques epiléticos. Segundo o portal “TMZ”, a equipe do cantor fez o possível para que ele fosse liberado a tempo de ir para Las Vegas, onde faria um show naquela noite.

Os médicos não autorizaram a alta uma vez que o rapper já sofrera com convulsões durante voos. O show de Las Vegas foi cancelado e a assessoria do cantor não divulgou atualizações de seu estado de saúde.

Folhapress