Reitoria nega fechamento da Ufes: “Informações mentirosas e maldosas”

Em nota divulgada em seu site oficial, assinada pela reitoria, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) negou que irá paralisar as suas atividades e “fechará” a partir da próxima segunda-feira (04). As informações, chamadas de mentirosas e maldosas pela instituição, foram divulgadas nas redes sociais nos últimos dias.

Desde 2015, a instituição vem enfrentando sérias crises financeiras, prejudicadas pela redução de repasses por parte do Ministério da Educação. Neste ano, a Ufes cortou várias atividades e reduziu o cardápio ofertado no Restaurante Universitário. A conservação pública, dentro do campos, também foi prejudicada.

Carta aberta à comunidade

A Universidade Federal do Espírito Santo vem sendo alvo de informações mentirosas e maldosas, que tratam a apresentação pública agendada para a próxima segunda-feira (4) como parte de um anúncio do “fechamento da universidade”.

Trata-se de uma informação irresponsável, que vem reverberando nas redes sociais e provocando instabilidade não só em nossa comunidade acadêmica, mas na sociedade em geral.

A Ufes é uma instituição séria e cumpridora de suas obrigações para com a sociedade, concentrando seus esforços em oferecer um ensino público e gratuito de qualidade e desenvolver projetos e pesquisas que alcançam destaque na comunidade científica internacional, sempre com o objetivo de retornar à sociedade os recursos aqui investidos.

Desde 2015, diante do cenário de instabilidade econômica e financeira do país, a Administração Central da Ufes vem realizando ações para atenuar os efeitos da crise que atingiu as universidades federais. Na Ufes, os contratos foram redimensionados com a redução dos seus valores, além da racionalização dos recursos.

Em 2016, com o contingenciamento do orçamento imposto pelo Ministério da Educação às universidades federais, reunimos representantes da Associação dos Docentes da Ufes (Adufes), do Sindicato dos Servidores da Ufes (Sintufes) e do Diretório Central dos Estudantes (DCE) para informar sobre a situação financeira da Ufes e propor ações conjuntas para o enfrentamento da crise.

A primeira ação realizada foi a publicação, no início do segundo semestre de 2016, de um encarte especial no jornal Informa, que circula em todos os campi da Universidade, intitulado “A situação da Ufes na atual conjuntura orçamentária”. O material traz em detalhes informações sobre a queda no repasse de recursos por parte do Governo Federal e sobre as despesas mais significativas da instituição, retratando os impactos desta redução nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e assistência estudantil.

Também orientamos permanentemente as unidades acadêmicas e administrativas sobre a necessidade da redução do consumo de recursos como energia, água e papel, visando a economicidade.

Além disso, iniciamos uma visita a todos os centros de ensino da Universidade para, pessoalmente, informar sobre a situação financeira da Ufes e dirimir as dúvidas da comunidade universitária.

Agora, diante da proximidade da votação do orçamento para 2018 agendada para outubro, estamos convidando a comunidade acadêmica e a sociedade em geral para uma apresentação pública sobre a situação financeira da instituição. Na ocasião serão apresentados dados como o orçamento previsto para a universidade para o ano de 2017 e comparativos em relação a anos anteriores, os recursos liberados pelo Ministério da Educação até o momento, medidas adotadas para adequar as despesas aos recursos disponíveis e o cenário previsto para o próximo ano.

Esta apresentação pública, que será realizada às 17 horas, no Teatro Universitário, tem o apoio da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) e de gestores de outras instituições públicas de ensino superior, que já confirmaram presença no evento.

Por fim, reafirmamos o compromisso de realizar todas as medidas que forem necessárias para manter as atividades essenciais da Universidade – o ensino, a pesquisa e a extensão – contribuindo para a inclusão e o desenvolvimento científico e social.

Reinaldo Centoducatte

Reitor

Ethel Maciel

Vice-reitora