Religião: “Novas respostas” da Igreja

O frei Ademildo Gomes, da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, está lançando o livro “Catequese e Moral Cristã. Novos tempos, novas respostas” (Editora Paulus).

Os principais temas tratados são: liberdade, responsabilidade, consciência moral, sexualidade, homossexualidade, transexualidade, ideologia de gênero, bioética e ecologia.

A obra é fruto de uma experiência vasta do sacerdote no âmbito da iniciação cristã, além de envolvimentos nos trabalhos pastorais.

Como o próprio título indica, é uma busca na interpretação dos novos tempos, pois “essas novas situações suscitam novas respostas”. “O objetivo do livro é orientar pais e catequistas no que diz respeito à moral cristã frente aos questionamentos e desafios do mundo atual”, destaca o frei.

“A sociedade moderna apresenta um grande avanço tecnológico, novos meios de comunicação social, novas descobertas científicas, configurações familiares, concepções diferentes de pecado, de liberdade e sexualidade. Essas novas situações suscitam novas respostas”, acrescenta frei Ademildo.

Foi através do acompanhamento pastoral junto ao processo de iniciação cristã da Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Castelo, que ele resolveu escrever o livro.

“Tenho percebido que os catequistas têm encontrado dificuldades para responder aos novos problemas que têm surgido, especialmente no mundo dos jovens, dos adultos e das famílias”, comenta.

“O livro também nasceu da experiência de palestras e cursos de formação para catequistas que tenho assumido, tanto no Espírito Santo, como também em outros estados”.

A obra pode ser adquirida na secretaria da Paróquia Nossa Senhora da Penha, livrarias e no site www.paulus.com.br/loja.

O frei fará palestras e lançamentos em outras paróquias da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim como também em outras dioceses, sobretudo nos encontros de formação para catequistas”. Mais detalhes no site www.diocesecachoeiro.org.br.