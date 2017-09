Ressaca e fortes ventos provocam o fechamento do Porto de Barra do Riacho

Os fortes ventos e a ressaca no mar provocaram o fechamento do Porto de Barra do Riacho, em Aracruz, nesta sexta-feira (1º). Em comunicado à imprensa, a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) informou que as todas as operações de atracação e desatracação foram suspensas desde à madrugada nos terminais do porto.

“A Capitania dos Portos do Espírito Santo adotou a impraticabilidade da navegação no porto por causa das condições desfavoráveis do mar e do vento. Foram registradas ondas de 3 metros e ventos de 50 km/h. A situação permanece sem previsão de normalidade das operações portuárias”, informou o órgão.

Ainda segundo a Codesa, o Porto de Vitória segue operando normalmente, tendo em vista que as condições de mar e vento estão normais. “Por ser naturalmente abrigado, os terminais de Vitória e Capuaba sofrem menos com as condições meteorológicas”, completa a nota.

Weslei Radavelli