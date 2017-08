Rio Branco e Espírito Santo estão nas semifinais da Copa ES

O grupo A da Copa Espírito Santo já tem seus classificados. Com duas rodadas de antecedência, Rio Branco e Espírito Santo estão classificados para as semifinais da competição.

Na tarde deste sábado (26), o Santo venceu o Serra por 1 a 0, no estádio Kleber Andrade, pela quarta rodada. Pardal anotou o único gol da partida.

Com a vitória, a equipe chegou aos nove pontos e eliminou o tricolor serrano, que tem apenas um ponto.

A classificação do Espírito Santo veio após o Rio Branco empatar fora de casa com o Real Noroeste. Jogando em Águia Branca, o time capa-preta ficou no 1 a 1, chegou aos dez pontos e se garantiu nas semifinais.

Os gols foram marcados por Igor, para o Real, e Charles, para o Rio Branco.

Os merengues, por sua vez, estão eliminados, já que somam apenas dois pontos, faltando duas rodadas.

Pela chave B, um jogo aconteceu neste sábado. O Atlético Itapemirim derrotou o Sport por 2 a 0, em Itapemirim, com dois gols de Juninho.

Com isso, o Galo da Vila chegou aos dez pontos, ficando na segunda posição, atrás apenas da Desportiva que tem 12 pontos. O Sport soma quatro pontos e é o quarto no grupo.

Neste domingo (27), Linhares e Desportiva fecham a rodada no estádio Engenheiro Araripe, às 11h.