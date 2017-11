Rotativo a partir desta segunda em Jardim da Penha

O motorista que frequenta Jardim da Penha, em Vitória, já tem de pagar pelo estacionamento rotativo. O bairro começou a contar com o sistema na manhã desta segunda-feira (6). São 88 vagas demarcadas.

Os parquímetros funcionam na avenida Anísio Fernandes Coelho, entre a avenida Dante Michelini e a ponte Ayrton Senna, e na rua Saturnino Rangel Mauro. A região conta com diversos restaurantes e bares, o que contribuiu para a escolha da prefeitura em implantar o sistema.

“É um local com forte comércio de restaurantes, então há conflito no uso das vagas”, justificou o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, Tyago Hoffmann.

Assim como nos outros bairros de Vitória, a instalação do estacionamento rotativo em Jardim da Penha também dividiu a opinião de moradores e frequentadores da região. Morador do bairro, o auxiliar administrativo Halisson Nascimento, 42 anos, é a favor do rotativo na Saturnino Rangel Mauro. “É necessário e vai ser bom para os moradores, pois aumenta o número de vagas.”

Já o professor Jorge Silva, 36 anos, acha a medida desnecessária na mesma rua. “Não tem motivo nenhum, pois não é uma rua de comércio. Sou a favor do rotativo, mas em locais de grande movimentação”, opinou.

Nesta segunda, o rotativo também começou a funcionar na avenida Alexandre Buaiz, na Enseada do Suá, com 150 vagas, próximo ao Tribunal de Contas do Estado. Na região, o sistema já opera próximo ao Tribunal de Justiça do Estado e na rua Duckla de Aguiar.

“Também é um local em que há conflito no uso do espaço público por conta dos prédios de prestação de serviço que estão ali”, comentou Hoffmann.

Próximos bairros

O próximo bairro a receber o estacionamento rotativo é a Praia do Suá. Em seguida, o sistema será implantado na Cidade Alta. Ainda não há previsão de quantas vagas serão criadas, mas o rotativo será instalado até o fim do ano, segundo o secretário Tyago Hoffmann.

No sistema, os usuários pagam R$ 1,20 por 30 minutos de vaga,

R$ 1,80 por uma hora, R$ 2,40 por duas horas e R$ 3,50 por até três horas. O pagamento pode ser feito com dinheiro, cartões pré-pagos ou pelo smartphone pelo aplicativo PicPay.

Atualmente, os parquímetros estão em operação no Centro, Parque Moscoso, Praia do Canto, Santa Lúcia, Bento Ferreira e Vila Rubim. A expectativa da Prefeitura de Vitória é de que a capital conte com 6 mil vagas até o final deste ano.

Reportagem: Rafael Gomes