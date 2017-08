Rumo aos 60 anos, escola alia tradição e tecnologia

Plataformas digitais, inteligência emocional e educação espiritual estão entre as ferramentas usadas na formação dos alunos do Colégio São José (CSJ), que caminha para os seus 60 anos de história.

Aliando tradição e tecnologia, o colégio vicentino trabalha com a missão de evangelizar segundo os ensinamentos de Cristo e formar cidadãos solidários e comprometidos com a vida, e ser excelência na qualidade de ensino.

Segundo a coordenadora pedagógica, Patrícia Esquerdo Guerra não tem como deixar de acompanhar as mudanças e tecnologias, mas os valores passados são a marca e tradição do colégio.

“Nós estamos sempre evoluindo e atentos às novas ferramentas que acompanham a geração. Mas não podemos deixar de propagar os ensinamentos de Santa Luiza e São Vicente. Os valores da caridade, solidariedade e amor devem ser plantados na vida dos alunos, para que eles façam a diferença no futuro”, comentou.

Entre as atividades usadas pela escola, que atende alunos do maternal até o ensino médio, estão: os momentos de espiritualidade com alunos e familiares; atendimento às comunidades carentes; projetos que desenvolvam o conceito de cidadania, como a semana da humanidade; e o projeto Escola da Inteligência, que trabalha a inteligência emocional do aluno.

Além disso, o colégio utiliza ferramentas digitais, como o uso de tablets em sala de aula e conta com o auxílio de plataformas digitais, como Kuau e Missu, que ajudam na questão da orientação vocacional e melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Outra ferramenta usada pela escola é o Gvmobile, um aplicativo para o acesso fácil e rápido às informações acadêmicas e financeiras dos alunos, pelos pais ou responsáveis.

