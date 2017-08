Flamengo: confira a lista de Rueda para o jogo contra o Botafogo

O técnico Reinaldo Rueda anunciou a lista de relacionados para a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil contra o Botafogo, logo mais no estádio Nilton Santos. Confira:

Goleiros: Alex Muralha, Thiago

Laterais: Pará, Rodinei, Trauco e Renê

Zagueiros: Réver, Juan, Rafael Vaz e Léo Duarte

Meias: Márcio Araújo, Cuéllar, William Arão, Rômulo, Ronaldo; Diego, Mancuello, Lucas Paquetá, Everton e Gabriel.

Atacantes: Felipe Vizeu, Berrío, Vinicius Junior

Nos bastidores, é grande a especulação de que Rueda optaria por barrar Vizeu e lançar Berrio como o homem de frente, no ataque, como chegou a atuar pelo Atlético Nacional. Nesse caso, abriria vaga para mais um jogador de meio-campo.

“Estamos fechados com ele”, diz Diego sobre o novo técnico

O meia Diego se mostrou empolgado em relação ao primeiro contato com o técnico colombiano Reinaldo Rueda. O camisa 35 está confirmado na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Botafogo, quarta-feira (16), às 21h45, no Engenhão. O jogador elogiou as atividades do novo treinador e demonstrou a aprovação do grupo.

“Estamos fechados com ele [Rueda] para alcançar os nossos objetivos. O primeiro é chegar na final da Copa o Brasil. Tivemos uma ótima impressão e a oportunidade de conversar um pouco. É um treinador que chega com bagagem, experiência, conhecimento e preparado para assumir o desafio. Fizemos treinamentos de altíssimo nível”, afirmou.

Diego comentou sobre as declarações do técnico alvinegro Jair Ventura, que não se mostrou favorável inicialmente ao processo de contratação de treinadores estrangeiros, mas depois mudou o tom em nota enviada por sua assessoria de imprensa, Diego se concentrou no atual comandante.

“Sobre o Jair, não temos o que falar. Confiamos totalmente no Rueda. Vamos fazer de tudo para que ele tenha sucesso no clube. Queremos vencer e ganhar títulos. As pessoas têm o direito de expor uma opinião. Nós respeitamos. O sucesso do treinador é o sucesso do jogador. Ninguém chega sozinho”, comentou.

Questionado se já era possível perceber a influência de Reinaldo Rueda em apenas um treinamento realizado, o camisa 35 respondeu positivamente, elogiando mais uma vez o colombiano que estreará pelo Flamengo.

“O nosso treino foi em altíssima intensidade, trabalho com bola e tático. É lógico que é muito cedo, mas chegou um treinador muito motivado. Isso é contagiante. Já podemos ver a influência no trabalho”, encerrou.

Redação Tribuna Online e Folhapress.