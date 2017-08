Além de receber cuidados médicos, o paciente internado na rede pública hospitalar recebe assistência psicológica. No Hospital Estadual São Lucas, em Vitória, o Serviço de Psicologia Clínica é composto por duas profissionais, que realizam uma média de 240 atendimentos por mês. Os psicólogos atuam nas diversas fases do tratamento do paciente: desde a internação até diagnóstico, cirurgia e cuidados paliativos.

“O acompanhamento dos pacientes que precisam de assistência da Psicologia pode ser realizado à beira do leito, nas Salas de Acolhimento e no Ambulatório. O importante é acolher de maneira humanizada, respeitando as particularidades do paciente e da sua família”, explicou a psicóloga Priscila Saiter Assis.

Segundo Priscila, uma das atribuições do psicólogo clínico no hospital é ser um facilitador diante de situações que podem ser difíceis para o paciente entender ou aceitar num primeiro momento. A psicóloga ressalta, ainda, que a família e os amigos representam um apoio importante para o paciente tanto no início do tratamento quanto no processo de recuperação, por isso, o Serviço de Psicologia Clínica do hospital busca sempre o diálogo com esses atores. “A gente busca entender os anseios do paciente para ajudá-lo na adaptação ao hospital durante a internação e também na reintegração às atividades fora do hospital, após a alta. O envolvimento com a família no período de internação certamente contribui para uma recuperação mais eficaz da pessoa. Faz com que os pacientes se sintam motivados e sigam rigorosamente as orientações médicas quando deixam o hospital”, afirmou a psicóloga.

Priscila explicou que um dos caminhos para o Serviço de Psicologia Clínica identificar o paciente que precisa de assistência psicológica são as visitas multidisciplinares, que são reuniões das quais participam os psicólogos, além de médicos, enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas e profissionais de outras especialidades que atuam no cuidado dos pacientes do hospital. Nesses encontros, os profissionais compartilham experiências e percepções sobre o andamento do tratamento do paciente e, consequentemente, planejam ações que vão direcionar a programação terapêutica.

O trabalho da Psicologia Clínica integra, ainda, outros projetos do hospital, especialmente os ligados à humanização do atendimento, como “Paciente Aniversariante do Dia” e “Reunião de Acolhimento”, além de atuar em diversas comissões internas, como as de Humanização, de Cuidados Paliativos e Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT).

O Dia do Psicólogo é comemorado no Brasil no dia 27 de agosto. A data recorda o dia em que a profissão foi regulamentada no país no ano de 1964.

