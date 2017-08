São Paulo vai ganhar apartamento de 10 metros quadrados

São Paulo vai ganhar em breve o menor microapartamento já lançado. O apartamento de 10 metros quadrados promete ser ainda o menor da América Latina. O projeto é da construtora e incorporadora Vitacon. O imóvel terá 4,10 metros de comprimentos por 2,45 de largura, sendo menor que uma van Sprinter, que tem 7,35 metros de comprimento por 1,9 m de largura. A unidade terá pé-direito de 2,93 metros e vai custar R$99 mil.

O prédio com os microapartamentos deve ficar pronto em setembro de 2019. Além da unidade de 10 m², o prédio também terá apartamentos de 15, 19, 32 e 77 metros quadrados, com o metro quadrado custando cerca de R$ 9.900. O empreendimento será construído na Vila Buarque, na zona central de São Paulo.

Segundo a construtora, o microapartamento é um “studio inteligente”, em que podem ser colocados móveis que aproveitem melhor o espaço, se adaptando às necessidades do morador. A única divisão que há no studio é do banheiro.

Para compensar a falta de espaço e de necessidades, como lavandeira, o prédio terá áreas compartilhadas, como lavanderia, cozinha, coworking e academia. “Nosso orgulho não está em oferecer unidades menores, mas sim em proporcionar opções de moradia para cada fase de vida das pessoas. Além disso, oferecemos facilidades no jeito de morar, aproximando as pessoas dos centros, das principais vias de transporte público e proporcionando qualidade de vida”, afirma Alexandre Lafer Frankel, CEO da Vitacon.