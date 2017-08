Sargento do Corpo de Bombeiros reage a assalto e mata bandido em Cariacica

Um sargento do Corpo de Bombeiros reagiu a um assalto e matou um bandido a tiros na tarde deste domingo (20), no bairro Itangua em Cariacica. O oficial, que é segundo sargento na corporação, reagiu depois que o bandido apontou uma arma para a sua filha, de apenas seis anos. O nome do militar e do assaltante, até às 20 horas deste domingo, ainda não haviam sido divulgados.

De acordo com a filha mais velha do oficial, que não estava com a família na hora do assalto, o caso aconteceu quando o militar, a esposa e a filha caçula chegavam em casa, depois de uma visita a familiares.

Quando militar estacionou o veículo, o assaltante se aproximou do outro lado do carro, onde estavam a mãe e a filha. Ao se deparar com a situação, a criança se assustou e correu gritando. A atitude da criança chamou a atenção do pai que, ao ver que o bandido havia lhe direcionado a arma, sacou um revólver e atirou no assaltante.

Baleado, o criminoso ainda tentou fugir em um outro veículo, utilizado no crime, mas acabou perdendo o controle da direção e bateu em um muro. O Bombeiro, a esposa e a criança nada sofreram.

Mais informações sobre este caso, você acompanha na edição desta segunda-feira (21) do Jornal A Tribuna.

Weslei Radavelli, com informações de Jéssica Cardoso