Sedu divulga resultado parcial da 1ª etapa da seleção para especialistas

A Secretaria de Estado da Educação (Sedu) divulgou, nesta segunda-feira (06), o resultado parcial da 1ª etapa da seleção e contratação, em regime de designação temporária, de 14 especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental. As vagas são para profissionais graduados em Arquitetura, Engenharia e Tecnologia da Informação.

Os candidatos que desejarem interpor recurso deverão fazer por meio do preenchimento do formulário próprio, que deverá ser enviado para o endereço eletrônico [email protected], no prazo de 48 horas após a divulgação do resultado parcial, conforme previsto no edital.

O processo de seleção e contratação é composto pelas seguintes etapas: prova de títulos – eliminatória e classificatória; avaliação de competências e habilidades socioemocionais – eliminatória; e avaliação comportamental e técnica.

O contrato temporário será firmado por até 12 meses, podendo ser prorrogado por, no máximo, igual período e rescindido a qualquer tempo por interesse da administração.

A jornada de trabalho para todos os cargos é de 40 horas semanais, sendo a remuneração para o especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental de R$ 5.892,63.

O resultado parcial da 1ª etapa e o formulário de recurso estão disponíveis no site da Sedu – www.educacao.es.gov.br.