Seguro em estreia no Vitória, zagueiro Wesley se firma como opção na defesa

A derrota para a Desportiva no último sábado (19) não foi nada boa para o Vitória, que viu a equipe rival abrir seis pontos de distância no Grupo B da Copa Espírito Santo. Mas o jogo apresentou à torcida alvianil uma nova opção para a defesa: o zagueiro Wesley.

Vice-campeão da Série B do Capixabão com o Rio Branco de Venda Nova do Imigrante, o jogador de 22 anos teve a primeira oportunidade entre os titulares do Vitória.

Substituindo Rafael Olioza, com uma entorse no tornozelo direito, Wesley foi seguro diante do experiente ataque da Desportiva e mostrou que o técnico Wagner Nascimento pode seguir contando com ele.

“Cumpri o que o professor pediu, claro que cometi alguns erros pequenos, o que é normal, mas acertei muito. Então acredito que fiz uma boa partida, estreando com a camisa do Vitória, e nosso time foi bem, apesar do resultado não ter vindo”, destacou o zagueiro.

O defensor destacou ainda a importância do entrosamento com Léo Alves, outra recente contratação do Vitória para a Copa Espírito Santo.

“Vínhamos treinando juntos desde a pré-temporada e isso facilitou para a gente ter esse entrosamento. Ele é um excelente jogador e um completou o outro, nas coberturas. Espero continuar trabalhando forte, como venho fazendo, e estou pronto para qualquer oportunidade que aparecer novamente”, afirmou Wesley.

Em terceiro lugar na tabela, com seis pontos, o Vitória terá quatro jogos pela frente para buscar a classificação às semifinais. Na sexta rodada, o alvianil folga no Grupo B, só retornando a campo no dia 2 de setembro, contra a Desportiva, no Engenheiro Araripe.

Com informações de Felipe Pacheco e Vitória Futebol Clube