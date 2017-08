Seleção Brasileira em campo. Confira a classificação das eliminatórias

Sob o comando de Tite e com várias estrelas como Neymar, Philippe Coutinho e Gabriel Jesus, o Brasil entra em campo para o duelo com o Equador nesta quinta-feira (31), às 21h45, na Arena do Grêmio, pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo.

Já classificada para a Copa do Mundo, a seleção brasileira lidera as eliminatórias sul-americanas com 33 pontos. O Equador é o sexto colocado com 20 pontos -dois a menos do que a Argentina, quinta colocada, que hoje disputaria a repescagem para o Mundial.

Após o duelo com o Equador, a seleção enfrenta a Colômbia no dia 5, desta vez, fora de casa.

Confira a tabela:

Pos. Time Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo 1 Brasil 33 14 10 3 1 35 10 25 2 Colômbia 24 14 7 3 4 18 15 3 3 Uruguai 23 14 7 2 5 26 17 9 4 Chile 23 14 7 2 5 24 19 5 5 Argentina 22 14 6 4 4 15 14 1 6 Equador 20 14 6 2 6 23 20 3 7 Peru 18 14 5 3 6 22 23 1 8 Paraguai 18 14 5 3 6 13 21 8 9 Bolívia 10 14 3 1 10 12 32 20 10 Venezuela 6 14 1 3 10 17 34 17

Gabriel Jesus compara Tite e Guardiola

Há sete meses no Manchester City, o atacante Gabriel Jesus, 20, afirmou que os treinadores Pep Guardiola e Tite são muito parecidos em escolhas táticas.

O jogador brasileiro trabalha com o técnico espanhol desde janeiro deste ano, quando se transferiu para o clube inglês. Já com Tite, o período é um pouco maior: desde agosto de 2016.

“Eu não vou saber muito diferenciar os dois, mas parecem ser iguais em questão campo, questão tática, dão muito valor à intensidade do time, à recomposição, à pressão, não vir para trás. Nisso, eles se parecem muito. Não à toa, o Guardiola ganhou o que ganhou, e o Tite ganhou o que ganhou”, disse Gabriel Jesus durante entrevista após o treino da seleção, realizado nesta terça-feira (29), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O atacante afirmou também que o espanhol pega muito no seu pé. “Ele me elogia, mas também pega muito no meu pé [risos]. Fico chateado quando não faço gol. A última vez que ele pegou no meu pé foi por causa disso. Ele me viu chateado no treino e reclamou. Disse que sou muito alegre e que tenho de ficar feliz. Guardiola demonstra muito carinho por mim, me ajuda muito em campo”, acrescentou.

Gabriel Jesus está confirmado como titular da seleção brasileira para o duelo contra o Equador, marcado para quinta-feira (31), às 21h45, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pelas eliminatórias sul-americanas. O atacante estreou na seleção principal justamente contra esse adversário. Na oportunidade, marcou dois gols na vitória por 3 a 0, em Quito.

“Fico muito contente por depois de um ano ver que consegui realizar um sonho de criança que é vestir a camisa da seleção e ajudar meus companheiros. Fico feliz com a confiança de todos. Que seja um bom jogo, que possamos colocar o nosso futebol para conquistarmos mais uma vitória”, completou.

Ele atuou pela última vez pela seleção brasileira na derrota para a Argentina por 1 a 0, em junho, em partida amistosa. Ele foi substituído nos acréscimos do segundo tempo após sofrer uma fratura na órbita esquerda, região da face que protege o olho.

Em jogos oficiais, o jogador não atua pela equipe nacional desde novembro do ano passado, quando o Brasil venceu o Peru. Ele ficou fora dos duelos contra o Uruguai e Paraguai, realizados em março, após sofrer uma fratura no pé direito em fevereiro.

Agência Folhapress