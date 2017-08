Semana Vocacional e Feira de Profissões

Na semana de 14 a 21 de agosto, o Colégio Marista Nossa Senhora da Penha vivenciou a Semana vocacional Marista, um momento pastoral-pedagógico que tem a perspectiva de refletir sobre a vocação nas dimensões integral e humanizadora. É um tempo de escuta atenta ao que Deus quer de cada pessoa.

Mostrar as diferentes interfaces e possibilidades quando se trata do assunto vocação é perceber a maravilha da diversidade do chamado de Deus que, antes de tudo, chama-nos à vida e à felicidade. Qual o sentido da sua vida? O que te faz feliz? Esses foram alguns dos questionamentos que nortearam as atividades da Semana vocacional Marista em nossa unidade.

Para ajudar os alunos a viver esses dias de maneira mais profunda, uma grande tenda foi montada no pátio central do colégio e todos os estudantes tiveram a oportunidade de viver a mística do evento, por meio de atividades diversas direcionadas para cada segmento.

“Espaços como esse permitem ao educando visualizar as inúmeras possibilidades que possuem. Porém, é preciso sempre destacar a importância da escolha profissional atrelada ao discernimento vocacional, a fim de que os caminhos trilhados por cada um sejam, de fato, pautados pela busca da felicidade e sentido da vida”, comentou a assessora pedagógica do Marista, Vilmara Gonring.

Uma das atividades realizadas foi a Feira de Profissões, que possibilitou aos estudantes após terem refletido sobre a importância da busca de sentido à vida e se motivado com o chamado à felicidade, a oportunidade de conhecer caminhos possíveis de colocar em prática seus sonhos e projetos de vida.

“A Feira de Profissões trouxe uma grande oportunidade para todos os alunos do Ensino Médio, que estão em processo de decisão acerca de qual curso escolher ao final da 3ª série. Essa atividade abriu espaço para que nós tivéssemos contato com as especificidades de cada curso e com as realizações das diversas instituições, juntando teoria e prática. Dessa forma, a feira auxiliou na tomada de uma decisão diante do que o aluno vinha avaliando durante o período dos últimos anos de Ensino Médio”, destacou o estudante da 3ª série do Colégio Marista, Pedro Henrique Fabriz Ulhoa.