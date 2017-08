Plenário: Senador para chamar de seu

Senador para chamar de seu

Por trás da intenção de lançar Amaro Neto (SD) candidato ao Senado, cardápio do almoço previsto para amanhã, o bloco de 15 deputados estaduais pretende eleger um representante com quem mantenha um diálogo mais próximo. Significa que, na visão do bloco, isso não ocorre na dimensão esperada em relação aos atuais senadores.

Rose de Freitas (PMDB) é mais municipalista, Magno Malta (PR) tem pouca aproximação com o Legislativo estadual, e Ricardo Ferraço (PSDB) é visto como um senador mais afeito aos temas nacionais. “Não há nada contra eles, porém o grupo considera que está chegando a hora de eleger um mais identificado com a gente”, avalia Sandro Locutor (Pros). A crítica da falta de “maior aproximação” também é endereçada à bancada federal. “Geralmente, só somos procurados em períodos eleitorais”, frisa.

Plano de voo

A anunciada privatização do novo aeroporto de Vitória anima a senadora Rose de Freitas (PMDB). Ela projeta que após a abertura das novas lojas no terminal serão gerados de 1.200 a 1.500 empregos diretos. Já os cálculos do governo Temer são de que privatizações dos aeroportos vão render R$ 20 bilhões. O de Vitória deve render R$ 3 bilhões.

Convenções tucanas

Alto tucanato reúne-se na próxima quinta-feira, em Brasília, para discutir as convenções estaduais (outubro) e municipais (novembro). O presidente estadual, Jarbas de Assis, projeta que a delicada conjuntura política também estará na pauta. Não só as reformas, mas também a divisão tucana aprofundada após o último programa eleitoral do partido.

Na cauda de uma estrela cadente

Complica o plano do ex-prefeito de Cachoeiro Carlos Casteglione (PT) de disputar vaga para Assembleia Legislativa, no próximo ano, pois há uma debandada nas fileiras do PT. Além de não ter nenhum vereador local, perdeu aliados que saíram do PT, como Professor Leo e Mara Tozato, sua ex-secretária de governo. E irá concorrer com Rodrigo Coelho, ex-PT e ex-aliado.

P oleiro sujo

Tramita na Câmara de Anchieta proposta de Beto Caliman (DEM) para uma CPI sobre a escola de Cantagalo, iniciada anos atrás e não concluída. Vereador diz que teve muito dinheiro ali indo pelo ralo. “Se a gente mexer nisso, vamos ver que no Cantagalo existe bastante poleiro sujo”, compara.

Candidatos querem apoio em Presidente Kennedy

A boa avaliação da prefeita Amanda Quinta (PTB), associada ao trânsito que ela possui junto ao governo do Estado, anda levando candidatos à Câmara Federal a circular por lá em busca de apoio. O último que circulou, dias atrás, foi Gilsinho Lopes (PR). É uma inversão de clima, pois até bem pouco tempo Presidente Kennedy era evitado e visto como uma espécie de “vanguarda do at ra s o”, com muito royalties de petróleo e baixo desempenho político.

GALERIA

NEM MADRE TERESA

Do tucano Luiz Paulo Vellozo Lucas criticando o atual modelo político no País: “Para sobreviver, a cooptação vira quase uma obrigação. Se madre Teresa de Calcutá fosse colocada na presidência, teria que fazer o mesmo”, compara.

CORAÇÃO DE ESTUDANTE

Trinta alunos do Colégio Marista visitaram a Assembleia Legislativa ciceroneados por José Esmeraldo (PMDB), que foi sabatinado. Maioria das perguntas sobre Saúde, Educação, impostos e meio ambiente.

EVENTOS NA SERRA

Secretária de Turismo, Esportes e Cultura da Serra, Sandra Gomes quer criar Código de Eventos do município: “Será o marco regulatório”.

SAI DEBAIXO

Minha Casa, Minha Vida tem 56% das unidades com falhas na estrutura, um triste e autêntico sai debaixo.

MEXEU COM O FILHO…

Deputado Esmeraldo vira fera!