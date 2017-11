Senador pede ajuda da Polícia Federal para encontrar Thayna

O senador Magno Malta entregou, nessa terça-feira (7), no Ministério da Justiça um ofício com informações sobre o caso Thayna Andressa. Nele há solicitação para que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Federal divulguem as imagens do foragido, que tem contra ele dois mandados de prisão em aberto.

O senador apontou que a pasta deverá entrar em contato com as autoridades da Segurança Pública no Estado para auxiliar no que for necessário.

“Não é crime federal, mas pedimos colaboração, pois com os dados que têm (polícias federais), podem fazer contato com a polícia do Espírito Santo”, disse o senador.