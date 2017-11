Servidor público é baleado após ter carro confundido com o de bandidos

Um fiscal de segurança de 52 anos teve o carro, um Corsa Clássico branco, confundido com o de criminosos e acabou baleado por bandidos.

O crime aconteceu no bairro Maria Niobe, na Serra, por volta das 18h30 desta terça-feira (7), quando o funcionário público levava um pedreiro para ver uma obra. Eles foram recebidos a tiros.

A mulher do fiscal também estava no Corsa. Ela contou à polícia que foram mais de 10 disparos na direção do veículo, mas só um atingiu o fiscal.

Policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) acreditam que os traficantes da região tenham confundido o carro do fiscal com o de bandidos rivais e por isso tenham atirado.

Após ser baleado, o servidor correu e se escondeu na casa da filha e somente depois ele foi levado ao hospital por familiares.

Reportagem de Katherine Paiva