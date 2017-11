Sesa inicia reorganização da Região Metropolitana para abertura da Rede Cuidar

Nesta quarta-feira (8), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) dará o pontapé para iniciar a reorganização da Atenção Primária na Região Metropolitana de Saúde, com a realização da Oficina de Lançamento da Planificação da Atenção Primária à Saúde na Região Metropolitana de Saúde. Nesta etapa, que precede a abertura da Rede Cuidar em Domingos Martins e em Santa Teresa, será feito um alinhamento estratégico, para que todos os participantes tenham uma visão geral da Rede Cuidar e do processo de reorganização do atendimento.

Serão dois dias de oficina, terminando na quinta-feira (9). Além do alinhamento estratégico, a programação prevê a preparação de um grupo de profissionais da rede municipal de saúde para serem facilitadores de aprendizagem nas oficinas de reorganização que serão realizadas na Região Metropolitana de Saúde de dezembro de 2017 até junho de 2018. Acontecerá, ainda, a assinatura do Termo de Cooperação Técnica pelos municípios, confirmando a participação de todos nas oficinas.

Além do secretário de Estado da Saúde, Ricardo de Oliveira, outros gestores e técnicos da Sesa participarão da oficina de lançamento. Também estará presente o consultor do Conselho de Secretários de Saúde (Conass) Eugênio Vilaça Mendes, um dos principais teóricos do modelo de atendimento que está sendo usado como parâmetro para a reorganização dos serviços de saúde no Espírito Santo e para a criação da Rede Cuidar.

Foram convidados também os prefeitos e secretários municipais de saúde dos 20 municípios que compõem a Região Metropolitana de Saúde, além dos gestores de Castelo e de São Roque do Canaã, municípios que não fazem parte desta região, mas aderiram à Rede Cuidar de Domingos Martins e de Santa Teresa, respectivamente, devido à proximidade geográfica.