“Só matamos negros”, diz policial nos EUA

Um policial dos Estados Unidos foi flagrado em uma filmagem dizendo a uma mulher que ela não deveria ter medo dele porque não é negra. O caso ocorreu em julho do ano passado no condado de Cobb, no Estado da Virgínia, mas só foi divulgado agora.

“Mas você não é negra. Lembre-se que só matamos negros”, disse o policial à mulher durante a abordagem.

A polícia de Cobb afirmou que o policial será demitido. Mas seu advogado afirmou que ele se aposentará.