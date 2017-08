Sobe para dois o número de mortos em ataque a faca na Finlândia

Já são dois os mortos no ataque a faca realizado nesta sexta-feira (18) por um homem numa praça da cidade de Turku (sudoeste da Finlândia), que deixou outras sete pessoas feridas, informou a polícia finlandesa. A informação é da EFE.

A ministra de Interior, Paula Risikko, explicou que, por enquanto, as forças de segurança não estão tratando o fato como um ataque terrorista, ainda que tenha advertido que a linha de investigação pode mudar. Além disso, disse que o agressor, detido após ser atingido por um tiro na perna, não foi identificado, mas “parece estrangeiro”.

Risikko indicou também que o centro de Turku voltou a ser considerado seguro. Logo após o ataque, as forças de segurança pediram aos cidadãos que evitassem o centro da cidade e os agentes rastrearam a zona na busca de possíveis cúmplices, algo que não foi totalmente descartado.

Por causa do fato, as autoridades finlandesas reforçaram a segurança no aeroporto da capital, Helsinque e nas principais estações ferroviárias do país. Além disso, pediram a colaboração dos cidadãos e disponibilizaram dois números de telefone para receber qualquer tipo de informação sobre o fato.

O primeiro-ministro Juha Sipilä escreveu no Twitter que o seu Governo segue de perto os eventos e a operação policial desdobrada em Turku e anunciou que o Executivo terá uma reunião de urgência nesta tarde. Ele disse que o presidente finlandês, Sauli Niinisto, iria a Turku para saber de primeira mão sobre o ocorrido.

