Soldado da PM mata mãe, namorada e sogra e se suicida

Um policial militar de 23 anos é suspeito de matar a namorada, Aline Guimarães Rodrigues, de 34 anos, a mãe dela, Elisabete Guimarães Rodrigues, de 63 anos, e a própria mãe, Eloiza Santa Quintão Vieira, de 48 anos. Os crimes aconteceram nos municípios de Divinópolis e Rio Pomba, em Minas Gerais. Igor Quintão Vieira também tirou a própria vida após cometer os homicídios.

A polícia foi acionada no início da manhã de sábado (12) após parentes encontrarem o policial e a mãe dele mortos dentro de casa. Na mão do rapaz havia um revólver calibre 38.

De acordo com a PM, o irmão do policial informou ter recebido uma mensagem em que o soldado pedia desculpas e confessava os homicídios e o suicídio.

“O jovem pedia desculpas por sua fraqueza e pedia que o irmão avisasse à polícia que ele havia matado a namorada e a mãe dela na cidade de Divinópolis. Ele revelou ainda que mataria a própria mãe, para que ela não tivesse que conviver com essa dor, e tiraria a própria vida” disse o chefe da Sala de Imprensa da PM de Minas Gerais, major Flávio Santiago, em entrevista ao G1.

Diante da informação, policiais de Rio Pomba entraram em contato com as equipes de Divinópolis para que eles fossem até a casa da namorada do jovem.

Os militares chegaram à casa da mulher, que também era PM e encontraram ela e a mãe mortas a tiros. Elas foram sepultadas na manhã de domingo (13) em Divinópolis.

Os corpos do policial e da mãe dele foram enterrados na cidade de Tabuleiro.