Sorteio para torneio de tênis explora sensualidade e constrange atletas. Veja o vídeo

Tenistas e profissionais envolvidos no esporte criticaram o evento de sorteio promovido pela ATP, em Milão. Para definir as chaves do torneio Next Gen Finals (que reúne oito promessas do tênis), a organização elaborou a seguinte ideia: durante a cerimônia, os jogadores tinham que escolher algumas modelos.

Após serem selecionadas, as mulheres revelavam os grupos que pertenciam. Algumas delas, com o próprio corpo, como foi o caso de uma das modelos, que tinha um “A” escrito na coxa.

Desta forma, o tenista que acabou escolhendo a modelo “A”, jogará na chave A do ATP de Milão. O mesmo vale para a modelo “B”.

The ATP NextGen Milan draw ceremony made players select models to determine their groups. Stunningly uncomfortable, cringeworthy and trashy. pic.twitter.com/g63OfK5IOK — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 5 de novembro de 2017

Campeã de Wimbledon, a ex-tenista Amelie Mauresmo definiu o evento como uma “desgraça”.

Mãe de Andy Murray, a treinadora e ex-tenista Judy Murray também usou as redes sociais para criticar a cerimônia: “horrível”.

O torneio em Milão reunirá jovens tenistas de até 21 anos que despontaram na temporada. Alguns deles ficaram visivelmente constrangidos no evento com as modelos, caso do tenista sul-coreano Hyeon Chung.

Agência Folhapress