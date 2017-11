Supercâmeras vão cercar Vitória para flagrar bandidos em carros e motos

Sucesso na redução de crimes em outras cidades brasileiras, a exemplo de São Paulo, as supercâmeras serão instaladas nas ruas de Vitória para flagrar bandidos em carros e motos.

Batizado de cerco eletrônico, o sistema de monitoramento será utilizado no combate aos roubos e furtos de veículos e a todos os tipos de crimes que envolvem a utilização desses meios de transporte.

Ao todo, serão implantadas 100 câmeras com a tecnologia OCR, em inglês Optical Character Recognition, ou em português, Reconhecimento Ótico de Caracteres, capazes de identificar veículos que passarem pelas barreiras eletrônicas, que poderão ser instaladas nas entradas e saídas da cidade como, por exemplo, o acesso à Terceira Ponte.

A leitura das placas e fotos serão feitas em todos os veículos e os dados ficarão armazenados. Se o veículo for roubado e passar em uma barreira, um alerta será emitido na Central de Videomonitoramento da Guarda Civil Municipal e equipes da Polícia Militar ou da Guarda mais próximas são acionadas e farão o cerco para prender os criminosos e recuperar o veículo.

A previsão é de que o sistema com 70 câmeras (iniciais) esteja em operação até março de 2018, segundo o prefeito Luciano Rezende. Ele citou que em outras cidades brasileiras, a ferramenta representou uma redução de até 70% no número de veículos roubados.

“Esse equipamento vai fazer com que a cidade seja praticamente uma cidade onde ninguém entra ou sai sem ser percebido.”

O secretário municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira, disse que as barreiras serão implantadas em locais estratégicos, inclusive rotas de fuga de criminosos. “Nós teremos 18 barreiras e mais 30 pontos que serão utilizados para questão do monitoramento do tráfego. Então, teremos 48 pontos de monitoramento desse sistema inteligente, que utiliza OCR para fornecer informações.”

Ele observou que o roubo de veículos é o crime que vai ter maior impacto, mas não será o único.

“Acreditamos que outros crimes também terão redução porque a ferramenta permite investigação sobre outros delitos. O crime anda de carro, é motorizado. Então, todo criminoso que rouba ou furta o comércio ou condomínios, por exemplo, acaba tendo seus passos monitorados. Temos ainda cerca de 200 câmeras, que poderão ajudar na busca por esses veículos”, afirmou.

Reportagem: Eliane Proscholdt e Leone Oliveira