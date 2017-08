Supermercados aos domingos: acordo coletivo deve prevalecer, diz Acaps

Apesar do decreto assinado pelo presidente da República Michel Temer, que permite o funcionamento de supermercados aos domingos, os estabelecimentos comerciais deste segmento não devem voltar a funcionar nestes dias no Estado. Pelo menos, até o dia 31 de outubro, enquanto o atual acordo coletivo está em vigor.

Para a Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), o acordo coletivo firmado entre a entidade, a Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio) e o Sindicato dos Comerciários do Espírito Santo (Sindicomerciários-ES) sobrepõe o decreto assinado pelo presidente, desobrigando os estabelecimentos a funcionarem aos domingos. Este entendimento, no entanto, ainda está sendo analisado pela Assessoria Jurídica da Acaps.

“Apesar do decreto já estar em vigor, o que vale é o firmado no acordo coletivo, que tem validade até 31 de outubro. Estamos fazendo uma análise junto ao departamento jurídico, mas acreditamos que, no nosso entendimento, nada mude por enquanto. É tudo muito recente”, explicou o superintendente da Acaps, Hélio Schneider.

Para o superintendente, os estabelecimentos precisariam de um tempo para se adequar à “nova realidade”. “As lojas precisam se reestruturar para abrir aos domingos, fazer as suas escalas e se adequar quanto às regras trabalhistas. Elas só devem reabrir quando houver condições de oferecer um bom atendimento ao cliente”, afirmou.

Hélio Schneider disse ainda que em outubro, quando será firmado um novo acordo coletivo, todos estes pontos sejam colocados em discussão. “Vamos buscar um denominador comum, que atenda aos empregados, empregadores e ao consumidor”, disse.

Por meio de sua assessoria, o presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo, José Lino Sepulcri afirmou que, por enquanto, vai aguardar um posicionamento sobre o decreto por parte da assessoria jurídica, para definir se pede a reabertura do supermercados aos domingos.

Weslei Radavelli