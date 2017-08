Suspeito de assassinato esperou escondido chegada de universitária

Uma universitária de 30 anos foi assassinada a tiros por volta de 22 horas de quinta-feira (18), logo após estacionar o carro na garagem de sua casa, na rua Antônio Maurício de Oliveira, bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim.

Fernanda Costabeber, que cursava o oitavo período do curso de Psicologia, morreu na hora. Testemunhas disseram que o assassino estava do lado de fora da sua casa, escondido, e esperou o momento que a vítima entrou com o Corolla na garagem.

A polícia suspeita de crime passional, já que não foram levados pertences da vida. Só o celular dela desapareceu, segundo a família. Os pais ligam para o número dela e só dá caixa postal.

Vizinhos escutaram quatro disparos. A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou duas perfurações, uma atrás do ouvido e outra na nuca.

Um morador relatou o crime e enviou áudio nas redes sociais. “Um maluco ficou entocado no escuro… esperou ela entrar com o carro na garagem. Seguiu, entrou, deu umas porradas nela e de repente começaram os tiros. Deu quatro tiros”, afirmou.

Outro morador afirma que o assassino deu coronhadas na mulher, antes de agarrá-la pelos cabelos. Em seguida deu o primeiro tiro à queima roupa e depois mais três com ela caída no chão.

Logo após o crime, o assassino correu pelo beco e subiu a escadaria que dá acesso à rua Euclides da Cunha. “Nós corremos para ajudá-la, mas ela já não se mexia. Quase não havia sangue no chão”, lembrou uma vizinha.

Fernanda era moradora do distrito de Estrela do Norte, zona rural de Castelo, mas há cerca de um ano residia na casa. Segundo moradores, ela saía diariamente por volta de 18 horas para estudar e retornava às 22 horas.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida, que informou que o crime, a princípio, teve motivação passional, porém não descarta outras possibilidades. A polícia ressaltou ainda que as apurações estão relativamente adiantadas.

Ainda, de acordo com a polícia, testemunhas serão chamadas para prestar depoimento. Também serão analisadas imagens de câmera de vigilância da região. A delegacia ressaltou que algumas diligências estão sendo realizadas, mas não pode detalhar as ações para não atrapalhar as investigações.

Alessandro de Paula