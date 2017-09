A Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara, no Ceará, decretou uma taxa sobre os turistas visitarem a cidade. A medida entra em vigor no próximo dia 21, e o imposto será de R$ 5 por dia no local. Os moradores da vila estão isentos.

Jericoacoara é uma área de preservação ambiental e precisa de dinheiro para ações de preservação.