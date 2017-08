Técnico diz que PSG pode ajudar Neymar a ser melhor do mundo

Neymar não esconde o desejo de se tornar o melhor jogador do mundo, e para isso ele pode contar com a ajuda do time do PSG. De acordo com o técnico Unai Emery, o elenco teve ótima receptividade com o brasileiro e tem entre seus objetivos auxiliá-lo em sua caminhada até o prêmio individual desejado.

“Neymar é um jovem jogador que quer crescer aqui e evoluir com o clube. Nosso objetivo é ajudar o Neymar a se transformar no melhor jogador do mundo e queremos que o clube também atinja seus objetivos”, disse o treinador.

Unai Emery acredita que toda a badalação em cima da contratação do brasileiro não teve impacto no vestiário do clube. O PSG pagou 222 milhões de euros (cerca de R$ 820 milhões) para tirá-lo do Barcelona.

“Neymar é um grande jogador, um dos melhores do mundo. Entretanto, ele é uma pessoa normal com os outros no vestiário e quando treina. Todos os jogadores estão felizes em ter um jogador como ele no PSG. É algo que todos queríamos”, disse.

Depois de sua estreia contra o Guingamp no último fim de semana, Neymar volta a campo com o PSG neste domingo, às 16h (de Brasília), no Parc de Princes.

Folhapress