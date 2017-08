Técnico em elevadores é assassinado em lixão em Cariacica

O técnico em elevadores Rewer Welcam Martins Mendes, 31 anos, foi encontrado morto com nove perfurações em um lixão na região de Padre Gabriel, na zona rural de Cariacica, na manhã desta quarta-feira (23).

Entre as perfurações, cinco foram causadas por arma de fogo e quatro por golpes de faca. No local, a polícia não conseguiu localizar nenhuma testemunha do caso que seguirá sob investigação da Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa.

Familiares estiveram no local, mas não quiseram conversar com a imprensa, apenas um primo, que não se identificou, informou a profissão da vítima, que estava em uma moto. Os militares que atenderam a ocorrência informaram que encontraram a moto desligada e desengrenada, por isso suspeitam que o assassino estava de carona com a vítima.

Rafael Louzada