Tem mudança no G-6 e nos mascotes da tabela do Brasileirão

Tem mudança nos mascotes da Tabela do Brasileirão no Tribuna Online. A ilustração da tabela mostra os clubes que integram o seleto grupo do G-6, que garante vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Com os resultados da 21ª rodada, Atlético Paranaense e Sport deixaram o “clube”. Em seus lugares, entraram Flamengo, que venceu o Atlético Goianiense por 2 a 0 no sábado, e Cruzeiro, que também por 2 a 0 derrotou o Sport, rival direto pelas vagas.

Com isso, o urubu, mascote do Flamengo, e a raposa, mascote do Cruzeiro, se juntam aos símbolos de Corinthians (líder, mas que perdeu para o Vitória por 1 a 0), Grêmio, Santos e Palmeiras.

A 21ª rodada do Brasileirão se encerra hoje com o jogo Fluminense e Atlético Mineiro.

Os mascotes do Brasileirão são de autoria de Pater, chargista e ilustrador do jornal A Tribuna. Nenhum dos dois clubes, porém, pode entrar no G-6 nesta rodada. Caso vença, o Fluminense chegaria a 30 pontos, mesmo número de pontos do Cruzeiro, mas ficaria com 7 vitórias, uma a menos que os mineiros, neste que é o primeiro critério de desempate.

Da Redação do Tribuna Online.