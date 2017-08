Temer desiste de gabinete publicitário para gerenciamento de crise

Com a avaliação de que houve um arrefecimento na crise política, o presidente Michel Temer desistiu de reforçar a equipe de comunicação do Palácio do Planalto.

A proposta era montar uma espécie de gabinete publicitário para iniciativas como gerenciamento de crise, atendimento a veículos de imprensa e aprimoramento de medidas governamentais.

A iniciativa foi discutida pelo peemedebista em meio à tramitação de denúncia contra ele por corrupção passiva na Câmara dos Deputados e na tentativa de melhorar a imagem da gestão federal.

A ideia era remanejar para a Presidência da República contratos em vigor que foram vencidos por meio de licitação por empresas de comunicação para atender a pastas da Esplanada dos Ministérios.

A realocação dos contratos foi discutida pela Secretaria de Comunicação Social com empresas como Grupo Inpress, da CDN Comunicação, e FSB Comunicação.

A última atende à JBS, do empresário Joesley Batista, que acusou o presidente de liderar a “maior organização criminosa do país” e cuja delação premiada baseia parte da denúncia e do inquérito contra ele no Supremo Tribunal Federal.

A comunicação é considerada uma área sensível do governo peemedebista desde que o presidente assumiu o Palácio do Planalto, em maio do ano passado.

Para tentar melhorá-la, Temer recriou o cargo de porta-voz e abriu processo de licitação para empresas de publicidade no valor anual de R$ 208 milhões, que pode ser renovado por até cinco anos.

A iniciativa foi a maior feita pela Secretaria de Comunicação Social na gestão peemedebista.

Ele também contratou o publicitário Elsinho Mouco, que foi marqueteiro do PMDB, para gerenciar as redes sociais da Presidência da República.

