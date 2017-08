O 7º Congresso Educacional de Escolas Particulares do Espírito Santo, realizado pelo Sinepe-ES, foi finalizado com a palestra do psicólogo, professor e escritor Marcos Meier. O tema: “Gestão emocional: o papel da liderança no desafio de fazer”.

A ideia principal passada pelo professor é baseada em estudos do psicólogo e professor israelense Reuven Feuerstein, que analisou como as crianças conseguem se desenvolver. O ponto principal da palestra apontou para a interação: é essa conversa que faz o desenvolvimento.

Desse ponto de partida, Marcos usou a relação aluno e professor, onde o gestor escolar deve desenvolver com o docente uma forma de ensinar que estimula essa interação, mas não impondo sendo líder.

“O professor não gosta de mudar o seu método. A pessoa só muda quando ela sente dor. Então, o que deve ser feito é mostrar e incentivar a participação de professores e gestores de educação em congressos como este para que eles sintam a dor de saberem que devem se atualizar e busquem estudar para melhorar”, explicou Marcos Meier.

A partir daí, foi verificado a necessidade de mudanças para uma educação de qualidade que envolvem alunos que tenham mais autonomia e que sejam cooperativos além de professores que possuem vínculo e ao mesmo tempo autoridade com os alunos.

“A partir do momento que o aluno tem necessidade e autonomia, ele corre atrás de aprender e a partir daí se interessa mais, com isso o professor consegue ter vínculo com o aluno, com respeito e impondo sua autoridade de forma que não desrespeite o aluno. Temos que incentivar valores e princípios em sala de aula” explicou Marcos.