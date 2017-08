As chuvas torrenciais e deslizamentos de terra que atingem o Nepal há três dias deixaram ao menos 49 mortos, de acordo com autoridades do país. O número de vítimas pode subir.

Cerca de 30 pessoas estão desaparecidas e outras 17 se feriram. A forte chuva levou à evacuação de 5 mil pessoas. A Cruz Vermelha estima que cem mil pessoas foram afetadas.