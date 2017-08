Tempo vira e temperatura tem queda de 5 graus em Vitória

Uma frente fria está avançando sobre o Espírito Santo e em Vitória o tempo já virou! O céu ficou nublado e venta forte da capital capixaba e nos demais municípios da Grande Vitória.

De acordo com o Climatempo, a temperatura chegou aos 28ºC no final da manhã desta segunda-feira (21), mas já caiu e chegou a 23ºC por volta de 13 horas.

Previsão para a Grande Vitória

De acordo com o Incaper, na Grande Vitória, a previsão é de muitas nuvens e chuva fraca a partir da tarde. Os ventos sopram com moderada intensidade, podendo ocorrer algumas rajadas fortes no trecho litorâneo. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 30 °C. Em Vitória, mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.

Demais regiões do Estado

Na Região Sul, muitas nuvens e chuva fraca a partir da tarde. Os ventos sopram com moderada intensidade, podendo ocorrer algumas rajadas fortes no trecho litorâneo. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 14 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens e chuva fraca a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 16 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 12 °C e máxima de 24 °C.



Na Região Norte, aumento de nuvens ao longo do dia e previsão de chuva fraca à noite. Temperatura mínima de 15 °C e máxima de 29 °C.



Na Região Noroeste, variação de nuvens e chuva fraca a partir da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.



Na Região Nordeste, variação de nuvens e chuva fraca a partir da tarde. Os ventos sopram com moderada intensidade, podendo ocorrer algumas rajadas fortes no trecho litorâneo. Temperatura mínima de 18 °C e máxima de 30 °C.