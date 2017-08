Time do Flamengo embarca para o Rio e Vizeu aparece com proteção na perna

Com poucos torcedores na porta do Hotel Golden Tulip, em Vitória, a delegação do Flamengo seguiu para o aeroporto por volta das 14 horas desta quinta-feira (31). Com voo previsto para às 15h30 rumo ao Rio de Janeiro, o time deixou a capital capixaba com o centroavante Felipe Vizeu usando uma proteção na perna esquerda.

Com dores no joelho esquerdo, o jogador deixou o campo na eliminação da Primeira Liga diante do Paraná, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, aos sete minutos do segundo tempo.

Sem o peruano Guerrero, que está com a seleção de seu país nas Eliminatórias da Copa do Mundo, o técnico Reinaldo Rueda terá de se virar com Berrío, Vinícius Júnior e Lucas Paquetá. Os dois últimos perderam pênaltis nas cobranças que defiram a queda rubro-negra na Primeira Liga.

Os torcedores assediaram o atacante Vinícius Júnior na saída do hotel, tiraram fotos com os jogadores e fizeram uma brincadeira com Reinaldo Rueda, dizendo que Jair Ventura (técnico do Botafogo) queria conversar, em alusão à frase em que o treinador do arquirrival teria contrariado a vinda de estrangeiros ao Brasil para assumir a função.

Criticado pela torcida há algum tempo e com sobras após a disputa de pênaltis, o goleiro Alex Muralha posou para fotos, mas ouviu algumas provocações. Torcedores chegaram a dizer para que ele aprendesse com Gatito Fernandez, do Botafogo.

Reportagem de Acácio Rodrigues