Tite anuncia dois novos convocados para a Seleção

O lateral Alex Sandro, 26, da Juventus, e o zagueiro Jemerson, 25, do Monaco, foram convocados nesta sexta-feira (1º) pelo técnico Tite para o duelo da seleção brasileira com a Colômbia, marcado para próxima terça-feira (5), em Barranquilla, pelas eliminatórias sul-americanas.

O lateral esquerdo foi convocado para a vaga de Marcelo, suspenso pelo segundo cartão amarelo. Ele foi advertido durante a vitória sobre o Equador por 2 a 0, na quinta-feira (31), na Arena do Grêmio em Porto Alegre.

É a primeira vez que o jogador é convocado por Tite. Ele já havia sido chamado por Dunga e Mano Menezes e também participado dos Jogos Olímpicos de Londres, quando o Brasil conquistou a medalha de prata.

Revelado nas categorias de base do Atlético-PR, o lateral esquerdo também vestiu as camisas do Santos e do Porto. Está na Juventus desde 2015.

Já Jemerson foi convocado para o lugar de Miranda, cortado da delegação após sofrer uma concussão. Ele bateu sua cabeça no corpo do goleiro Alisson no final do primeiro tempo do duelo contra os equatorianos. No intervalo, o departamento médico fez uma avaliação e notou que o zagueiro não se lembrava de detalhes da partida. Por isso, foi encaminhado para um hospital, onde fez um exame de ressonância magnética.

Jemerson foi revelado nas categorias de base do Atlético-MG. Em janeiro de 2016, foi contratado pelo Monaco.

O jogador já havia sido chamado por Tite para os amistosos contra a Argentina e Austrália, realizados em junho. Ele participou de 14 minutos da vitória brasileira sobre os australianos por 4 a 0.

Luiz Cosenzo (Folhapress).