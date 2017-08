Torcida do Flamengo esgota ingressos para 1º jogo das finais da Copa do Brasil

O Maracanã terá casa cheia no primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Cruzeiro, feriado de 7 de setembro, às 21h45 (de Brasília). Mobilizada, a torcida rubro-negra esgotou os ingressos já nesta quarta-feira (30), quando as vendas ao plano Raça de sócio-torcedor foram abertas.

Nem sequer deu tempo de os bilhetes chegarem até os torcedores comuns. O público no Maracanã será prioritariamente de sócios e também das torcidas organizadas.

A carga à venda foi de 54.102 ingressos, sendo 5.012 aos torcedores do Cruzeiro. A carga total, no entanto, é de 67.931, o que inclui gratuidades, cadeiras cativas, etc.

As diretorias de Flamengo e Cruzeiro entraram em acordo e decidiram comprar a carga dos visitantes para os dois jogos, ficando diretamente responsáveis pelas vendas aos seus torcedores em processo que ainda será definido.

A carga total de cada visitante é de 5.845 ingressos. No Maracanã, porém, existe a gratuidade, o que coloca 5.012 bilhetes à venda. Como não existe a lei no Mineirão, a torcida do Flamengo terá um número maior de ingressos disponíveis para comercialização.

A finalíssima acontece no dia 27 de setembro, às 21h45 (de Brasília), em um Mineirão certamente lotado. O campeão da Copa do Brasil garante vaga antecipada na fase de grupos da Copa Libertadores de 2018.

Folhapress