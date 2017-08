Traficantes tentam tomar casa de grávida e são presos

“Disseram que a minha casa passou a ser do crime organizado, mas não tenho para onde ir”. Esse é o desabafo de uma moradora, de 34 anos, no oitavo mês de gestação, que teve a casa invadida nessa segunda-feira (21), no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, por dois adolescentes. Ela foi ameaçada com uma faca de açougueiro para entregar a residência a traficantes da região.

Uma realidade triste para quem trabalhou anos para conquistar a casa própria, como o avô da vítima.

Grávida de um casal de gêmeos, e mãe de uma menina de 6 anos, ela mora na casa com a criança, a mãe, 59, e o irmão, que é pastor. Na tarde dessa segunda passou o dia na delegacia na esperança de poder voltar para casa em segurança.

A moradora, que pediu para não ser identificada por medo de represálias, disse que estava deitada, por volta das 11h30, quando dois menores, de 15 e 17 anos, invadiram a casa.

“Estou em uma gravidez de risco, e estava deitada por causa da pressão alta. Tomei um susto com os dois entrando, alterados, quebrando tudo. Eles gritaram: ‘Vocês têm que sair ou vamos matar todo mundo’. Estão atrapalhando o crime organizado. Comecei a tremer na hora”, explicou a vítima.

Houve confusão e desespero, e os dois menores deixaram o local. Momento em que, a Polícia Militar (PM) foi acionada. Após os militares chegarem à casa da família, os adolescentes retornaram levando uma faca de açougueiro.

“Achando que não daria em nada, eles voltaram à casa, pela segunda vez, com uma faca de açougueiro. Quando viram a polícia, se esconderam atrás do fogão da família, mas acabaram detidos”, contou o sargento Martins, da 3ª Companhia (Vale Encantado).

Os adolescentes foram encaminhados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. A mãe da grávida disse que não vai entregar a casa, mas que tem medo do que pode acontecer no futuro.

“Querem as casas para fazer de boca de fumo. Outros moradores também sofrem com isso. Tem 45 anos que temos essa casa. Uma herança de meu pai. Não temos outra casa. Mas tenho medo do que possam fazer. Disseram que podem matar meus filhos e a mim em qualquer lugar”, lamentou a dona de casa, que também pediu para não ter a identidade revelada.

Reportagem: Jéssica Cardoso