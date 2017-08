Há alguns pontos de lentidão no trânsito na noite desta quinta-feira (31), em Vitória.

De acordo com a Guarda Municipal, há retenção nas proximidades da praça do pedágio da Terceira Ponte e na Avenida Américo Buaiz, no sentido praia. Motoristas também encontram lentidão em frente ao aeroporto, sentido Reta da Penha.

Ainda segundo a Guarda, o trânsito é normal para o horário e não é decorrente de nenhum acidente.