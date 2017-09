Trânsito intenso na Grande Vitoria

A segunda-feira (4) começou com trânsito congestionado em várias vias importantes da Grande Vitória.

Quem sai da Serra com destino à capital enfrenta engarrafamento na BR-101, princialmente na região de Carapina, e na Reta do Aeroporto. Já quem opta por passar pela avenida Norte-Sul encontra congestionamento na avenida Dante Michelini, já em Vitória. Mais cedo houve um acidente envolvendo um carro e uma moto na avenida, mas segundo a central de video monitoramento da capital, os veículos já foram removidos e as pistas liberadas. Não há informações sobre feridos.

Nesta manhã o trânsito está congestionado também sobre a Segunda Ponte, no sentido Vitória, onde, segundo internautas, foi registrado outro acidente envolvendo um carro e uma moto.

Há engarrafamento ainda na ponte Florentino Avidos (Cinco Pontes), no sentido Vitória; na Ponte da Passagem, no sentido Centro; e nos acessos à Terceira Ponte em Vila Velha.

Reportagem: Keyla Cezini