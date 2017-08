Treinadora de ginástica artística explica salto que fisiculturista tentava fazer ao morrer

O fisiculturista Sifiso Lungelo Thabete, 23 anos, morreu ao tentar realizar um salto mortal para trás durante uma competição na África do Sul. No dia 5 de agosto, o fisiculturista entrou no ginásio para fazer sua apresentação que comumente envolvia a acrobacia, como forma de animar a plateia, mas acabou não conseguindo completar o giro e bateu a cabeça no chão.

Sifiso sofreu uma lesão no pescoço e morreu. A apresentação do fisiculturista era filmada, e sua queda foi vista em várias partes do mundo.

A treinadora de Ginástica Artística, Cláudia Andrade Judice, explica que é possível realizar a acrobacia quando se está parado, mas a pessoa precisa ter muita força na perna. “A pessoa precisa ter muita força na perna, e para ganhar altura, para virar no ar e chegar em pé, porque se não tiver altura, pode cair de pescoço”, diz.

Cláudia destaca que para fazer o salto é preciso ter condição física e técnica para o exercício. “Tem que estar fazendo ginástica a mais tempo para ter condição física, técnica adequada, para ter consciência corporal e do tempo que ela tem que fazer o movimento”, explica, ressaltando que vê pessoas realizando as acrobacias até na rua, mas que fazem “na doideira”. “Mas quem faz ginástica passa por todo um processo educativo para não ocorrer acidente”.

A treinadora destaca ainda que para realizar o exercício que o fisiculturista tentou fazer é preciso ter muito treinamento. “A pessoa tem que sair reto, não pode cair direto para trás. Tem que ser mais na vertical possível para ganhar altura, usar os braços para ajudar para ajudar a pegar impulso. Depois, ela puxa o joelho no peito para fazer a rotação para trás, e então abre o quadril e estica as pernas para chegar em pé”, detalha. “É preciso ter preparação física”.

Segundo Cláudia, no treinamento de ginástica, a pessoa aprende o mortal para trás utilizando equipamentos que ajudam na evolução do movimento. “Vai aprender o mortal para trás, mas vai aprender a saltar. Tem equipamentos para ajudar as pessoas, a ganhar altura, conhecer o corpo para girar na hora certa”, explica. “Tem equipamentos na ginástica que auxiliam na evolução do movimento”.

Vídeo mostra a queda de fisiculturista. Imagens fortes.