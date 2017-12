Tribuna Livre: Bullying – Senzala dos segredos e dores

por: Maria Scardua Passos

“No espetáculo da vergonha e da dor, a plateia está ainda ali, próxima a nós”

Nossa mente, muitas vezes, tenta driblar os acontecimentos ruins, fazendo com que nosso olhar fuja às lembranças que ficaram gravadas diante do sofrimento que os anos nos fizeram calar e, mesmo depois de adultos, percebemos que ainda somos assombrados pelos fantasmas que tanto nos torturaram na infância e adolescência.

Infelizmente, ainda continuamos sendo reféns do anonimato da dor e vivendo um disfarce vestido de felicidade mascarada com vergonha diante da sensação de que ainda somos vulneráveis com aqueles que tanto nos fizeram chorar a seco nossas dores e vergonhas.

Não somos capazes de esquecer. As cicatrizes continuam ali, carimbadas diante das chibatadas que se ouviam nos choros à noite num quarto sozinho, sob o abandono de uma covardia alheia e sorrateira que hoje se apresentam nas lembranças.

A vida caminha a passos lentos e plantamos em nós uma esperança de nunca mais entrar nesta senzala, Porém, o tempo nos coloca novamente de frente com personagens carnalizados, que nos sorrisos afetuosos mostram suas garras afiadas, imitando um perdão debochado e um olhar sanguinário de quem um dia bateu, surrou, apanhou seus pertences, rasgou suas roupas, te trancou no banheiro, enfiou sua cabeça dentro do vaso urinado ou mesmo te fez colocar na boca um papel sujo de fezes.

Sim, o Bullying não é apenas um apelido debochado. São artimanhas lançadas a um ser que de nada consegue entender, o porquê este prazer feito num teatro aberto, com dor e medo, e que rouba nas cenas a dignidade de algo que surge na vontade, dum gozo feroz, cheio de atrocidades, vendo-se reconhecido e reverenciado num sofrimento aclamado.

Assim, a vergonha bate a porta todos os dias. Vivemos assombrados com as horas do terror. Somos taxados de diferentes. Semblante fechado, de poucos risos. Mas não ficamos assim por um acaso. Mudamos pelas sutilezas das aberrações as quais fomos expostos, numa cena vergonhosa com nudez totalmente desnecessária.

A dor de quem perdeu a beleza para a um prazer sádico não se tem mais memórias dos momentos felizes. A felicidade sucumbe os sorrisos e o mundo da dor, passa a ser o passado, presente e futuro de quem foi vítima deste que ainda acha ser capaz de receber um perdão sem sermão.

No espetáculo da vergonha e da dor, a plateia está ainda ali, próxima a nós. E, no olhar de aplausos, sentimos a repulsa, a vergonha e a dor, mas jamais o arrependimento brotado para tentar pelo menos se alcançar um aperto de mão. As chibatadas nos distanciam deste mundo e, ao nos olharmos, percebemos dos dois lados às dores.

Será que a dor é a mesma? Ou a dor consciente é a pior? O agressor sabe que jamais terá perdão de quem escolheu para ser seu troféu diante dos súditos. Agora, o que antes era um gozo misturado com poder, passa a ser uma dor e uma vergonha de si mesmo, pois sente a repugnância dos seus militantes o mesmo tormento da vítima: as lembranças que os atormentam com medo de que seus filhos possam sofrer aquilo que um dia tais foram chamados a aplaudir, mesmo sabendo que era uma cena de constrangimento e dor, mas que nada fizeram para impedir.

Portanto, são todos reféns e escravos na senzala das memórias imperdíveis marcadas nas mãos, no corpo, nos olhos, pensamentos, choros e consciência que se nega a esquecer, pois a dor, ainda vive dentro de você.

Maria Scardua Passos é pedagoga e psicanalista clínico

A seção Tribuna Livre é publicada diariamente no jornal A Tribuna. Colaborações para a coluna devem ser enviadas para [email protected]