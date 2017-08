Tribuna Livre: Crédito a um futuro diferente

por: Paulo Hartung

“Vamos financiar, em condições especiais, empreendimentos de micro e pequeno porte”

O ex-presidente norte-americano Abraham Lincoln afirmou que o objetivo essencial de um governo é “elevar a condição dos homens para permitir um começo a todos e uma chance justa na corrida da vida”.

A educação de qualidade é a grande fonte de democratização de oportunidades. E esta tem sido a nossa máxima prioridade. Mas, em situações de graves déficits de cidadania, é preciso ir além.

Nas 25 comunidades mais vulneráveis do Estado, atendidas pelo Programa Ocupação Social, essa oportunidade a mais vem, entre outros, pela via da inclusão econômica. Por meio do Nosso Crédito Mais Comunidade, estamos disponibilizando R$ 10 milhões para financiar os negócios de uma parcela da nossa juventude infelizmente ainda excluída das possibilidades de empreender e assim trilhar novos caminhos.

Com créditos de até R$ 20 mil, vamos financiar, em condições especiais, empreendimentos de micro e pequeno porte. O projeto-piloto vai atender os bairros Zumbi (Cachoeiro de Itapemirim), São Torquato (Vila Velha), Nova Palestina (Vitória), Vila Nova de Colares (Serra), Ayrton Senna (Colatina) e Vila Nova (São Mateus). Em breve, chegaremos a todos os nove municípios alcançados pelo Ocupação Social.

Além de prevenir a violência, esse programa trabalha para levar mais cidadania, direitos humanos, cultura, esporte, capacitações e formação empreendedora a comunidades carentes onde encontram-se 16 mil adolescentes e jovens em situações de risco. Só em 2017 são 10 mil oportunidades.

Ao lado da Escola Viva e do Pacto pela Aprendizagem, entre outros, o Ocupação Social constitui a nossa frente de trabalho de atenção especial à juventude, um dos principais fronts do governo para mudar o presente e, neste mesmo movimento, construir as bases de um futuro diferente entre nós.

Além do olhar prioritário à juventude (crianças, adolescentes e jovens), temos também a frente de ação para a manutenção do arduamente conquistado equilíbrio fiscal socialmente orientado e ainda os investimentos em modernização da infraestrutura socioeconômica e incremento da sustentabilidade.

Com a reconquista/manutenção do equilíbrio fiscal e as reformas estruturantes, garantimos a regularidade de serviços, os pagamentos em dia e a entrega de obras essenciais, num governo atuante e focado no social. Com uma pequena melhora na arrecadação e de forma responsável vamos ampliar, a partir do próximo mês, o pagamento do auxílio-alimentação aos servidores estaduais, num valor que foi reajustado. Assumimos compromissos somente quando eles são possíveis de serem honrados. Assim, em termos nacionais, posicionamos o Espírito Santo de maneira ímpar para aproveitar as oportunidades do pós-crise.

Como temos dito e é perceptível, a crise está para todo mundo, mas no Espírito Santo o dia a dia segue diferente do resto do País. Com um governo responsável, estamos atravessando o presente de tormentas com equilíbrio e senso de prioridade social. Cuidamos das contas e das pessoas. Estamos construindo as bases de um novo tempo em nosso Estado, para que todos os capixabas, das atuais e futuras gerações, tenham uma “chance justa na corrida da vida”.

Paulo Hartung é governador do Espírito Santo

