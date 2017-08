Tribuna Livre: O planejamento de saúde

por: Thanguy Friço “O Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade”

Atualmente, aprendemos nas faculdades e cursos de MBA a importância do planejamento em nossas vidas, seja ele para realizar a viagem dos sonhos, a compra da casa ou a abertura de uma empresa. Nunca fomos ensinados ou ouvimos falar da necessidade de se planejar a própria saúde.

Talvez porque quando somos novos e realizamos nossos planos de vida tenhamos 100% da nossa saúde e só vamos nos dar conta de que já perdemos parte significativa dela quando percebemos os primeiros sintomas das doenças, aí, muitas vezes, já é tarde demais.

Toda corrente se rompe no seu elo mais fraco, e temos que lembrar dos quatro elos da saúde: alimentação saudável, atividade física regular, controle emocional e sono de qualidade, cada um com sua importância, mas nenhum mais importante do que o outro. Quando um elo dessa corrente se rompe temos o início do processo de doença, levando a pessoa a buscar ajuda médica.

Porém, um relatório canadense publicado em 1974 já evidenciava os fatores mais importantes na longevidade e qualidade de vida da população, sendo eles: estilo de vida (60%), genética (20%), fatores externos como poluição, aquecimento global (15%) e, pasmem, cuidados médicos (apenas 5%), ou seja, seu estilo de vida é 12 vezes mais impactante do que qualquer medicamento prescrito por um médico ou um exame caro de última geração.

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde, mais da metade da população brasileira apresenta excesso de peso (56,9 %). Nunca foi tão importante entender o que você ingere e permite que o seu corpo absorva. Entrar em harmonia com a alimentação faz com que você consiga fortalecer um dos elos da saúde, facilitando as atividades físicas, as emoções e até o sono.

O sedentarismo atinge quase metade da população do Brasil, 45,9% dos brasileiros, ou seja, 67 milhões de pessoas não realizam nenhuma atividade física. Manter o corpo em movimento é muito importante para ajudar no controle de peso, e na prevenção de muitas doenças. Dance, pule, corra e conecte mais um elo equilibrado ao seu planejamento de saúde, estimulando o seu corpo a se alimentar melhor, ter um melhor controle das emoções e um sono mais estável.

O Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade e o quinto em casos de depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade e a depressão afeta 5,8% da população. Viver bem, pensar no bem e estar bem com o seu emocional, ajuda a encaixar mais um elo saudável na corrente de uma vida com plenitude, evitando ataques compulsivos na comida, ou quem sabe o sedentarismo e até mesmo convidando a insônia para dividir a cama com você.

De acordo com a OMS, a insônia afeta pelo menos 40% dos brasileiros. O sono faz toda a diferença na vida das pessoas. O dia a dia, a conversa com amigos, o trabalho, a alimentação, a prática de exercícios e até mesmo o humor dependem muito da qualidade do sono de cada indivíduo. Unindo o quarto elo na corrente, podemos dar a certeza de que mente e corpo estarão felizes e gratos.

Seguindo o fortalecimento desses elos o seu planejamento de saúde estará encaminhado. A sua qualidade de vida vai aumentar tanto que sobrará tempo até para planejar todos os outros aspectos da vida, por que não? Vale a pena recordar um ditado chinês que afirma que “se você não souber onde pretende chegar, qualquer caminho serve.”

Thanguy Friço é médico ortopedista e cirurgião da coluna

