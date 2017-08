Tribuna Livre: Perspectivas para o segundo semestre

por: Antônio Eugênio Cunha

O cenário político que estamos vivenciando continua muito instável e existe a possibilidade de novas denúncias serem encaminhadas, promovendo insustentabilidade para o presidente Michel Temer. Após o arquivamento do pedido de afastamento do presidente, o Executivo mostra que ainda possui sustentabilidade no Congresso Nacional.

O Planalto vem apresentando muitas medidas provisórias e, com a volta do recesso parlamentar, Câmara e Senado estão com mais de 20 MPs pendentes de análise, sendo que, algumas delas já estão próximas de perder a vigência pelo fim do prazo.

Caso o Congresso não consiga apreciar as medidas a tempo, elas podem começar a travar a pauta nas Casas e atrapalhar a deliberação das demais matérias.

Com toda esta agenda negativa vivenciada, pressionado por denúncias e baixíssima popularidade, o governo Temer fez avançar pautas (Terceirização da Atividade Fim e a Reforma Trabalhista) no primeiro semestre deste ano que favorecem a criação de um ambiente novo e menos inseguro para o setor empresarial.

Além disso, no plano macroeconômico, devido à baixa inflação, sustentada principalmente pelo elevado desemprego, o governo cortou a taxa básica de juros (Selic), propiciando uma melhoria para investimentos.

A equipe econômica do governo, comandada por Henrique Meirelles, emplacou ainda uma série de medidas microeconômicas buscando de diversas formas o equilíbrio fiscal para garantir a estabilidade tão almejada pelo mercado.

Desta forma, para cumprir com a meta fiscal anunciada foi editada a PERT e a RPV, bem como a reabertura do prazo para regularização tributária de ativos mantidos ou enviados ilegalmente ao exterior, a partir do pagamento de impostos e multa.

Também foi anunciado pela Fazenda um aumento de impostos sobre combustíveis com a elevação das alíquotas do PIS/Cofins, tudo isto pela frustração de receitas, o que levou o governo a rever a previsão de arrecadação para este ano.

Esta decisão serve de aviso ao Congresso para que aprovem as reformas previdenciária e tributária, sem as quais não será possível obedecer ao limite do teto de gastos e nem possível cumprir com a meta fiscal com déficit fiscal R$ 139 bilhões.

O setor educacional privado tem que estar vigilante com os cortes de recursos e transferências de obrigações, exemplificado com a reforma do Fies, com o aumento do PIS/Cofins e ainda com a criação de novos impostos, como o Imposto sobre Valor Agregado (IVA).

A preocupação e a vigilância da Fenep e do Fórum de Entidades que representam o ensino superior, deve ser permanente.

Vale destacar que as escolas particulares empregam intensamente uma mão de obra altamente qualificada e as folhas de pagamentos correspondem a no mínimo 60% da receita das instituições.

A sociedade não consegue mais pagar serviços cada vez mais caros, devido a aumento de impostos ou pelo encarecimento do custo da mão de obra.

A expectativa é que o relator da comissão da reforma tributária, deputado Luiz Carlos Hauly, apresente o texto finalizado até a metade de setembro para que ele possa ser discutido.

Antônio Eugênio Cunha é presidente do Sinepe/ES e da Fenep

