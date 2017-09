Tribuna Livre: Quando a beleza se torna um “algoz

por: Clébia Contão

“É preciso defender o conceito de que a beleza não é apenas juventude e simetria”

Duas frases que já se tornaram ditos populares, aparentemente, contraditórias servem de introdução para a reflexão que gostaria de propor sobre a beleza em nossos tempos. Se a primeira impressão é a que fica, como dizer que a aparência não é tudo?

Talvez a questão fundamental esteja em encarar a aparência como “tudo” e não como um dos aspectos importantes para o bem-estar e o relacionamento social.

Cuidar do corpo e da aparência é parte de um todo que só faz sentido associado aos cuidados com a mente e com o espírito, buscando o equilíbrio, paz, autoestima e realização. Ao ser entendida como algo isolado, um fim em si mesma, a beleza pode ser tornar um algoz.

É o momento em que nos tornamos prisioneiros de uma figura refletida no espelho, quando cedemos de forma consciente a padrões, conceitos e regras ditadas pela sociedade.

Criamos o que podemos chamar de “domo”, uma cápsula que nos esconde e nos transforma porque queremos nos “enquadrar”, porque buscamos “ser aceitos”. Intriga pensar que, cada vez mais, aceitamos, assumimos e criamos o “domo”, dispostos a seguir um caminho imposto por terceiros, a viver seguindo verdades que não são nossas e a trilhar um caminho que nos leva para longe de nossa essência, dos valores que aprendemos e herdamos… Um caminho que nos leva para longe de nós mesmos.

Enxergar o belo como algo padronizado e único traz perdas pessoais, que inclui nos limitar como seres plenos, com valores e ideais próprios, e perdas sociais, ao impedir ou ignorar a diversidade. É preciso defender insistentemente o conceito de que a beleza não é apenas juventude e simetria, e sim um conjunto que envolve harmonia, simetria, saúde e autoconhecimento. Ela é um legado conquistado e trabalhado dia a dia, e não apenas herdado geneticamente e construído a qualquer preço.

Precisamos – e é urgente – desenvolver consciência de que o que vemos refletido no espelho é algo individual. E que respeitar essa individualidade é fundamental para não se perder no meio do caminho.

Nossa aparência tem sim um impacto muito importante em nossas vidas. É fato, portanto, que não devemos nos descuidar dela, podendo e devendo buscar nos sentir melhor em nossa própria “casa”, o nosso corpo, sem que seja necessário criar esse “domos”, a cápsula que nos padroniza e uniformiza.

A imagem por si só é superficial. O envelhecimento virá e entendê-lo como parte de um ciclo, que é a vida humana, torna nossa existência mais leve. Lutar e resistir a qualquer preço é inútil. Não sairemos vencedores.

Já serve de alento ver que algumas marcas têm adotado novas posturas, fugindo de padrões e defendendo que o belo vai muito além de uma única visão. Ou de ver que há movimentos no sentido de combater termos como “anti-age” – anti-idade –, contribuindo para que o envelhecimento deixe de ser visto como algo a ser combatido. Mas sabemos que ainda há muito o que refletir e transformar.

Para vivermos melhor, mais plenos e, portanto, mais felizes, acredito que temos que aprender a nos olhar com honestidade, coragem e generosidade e enxergar para além do espelho, por dentro e por fora, tendo consciência do nosso corpo físico e entendendo que ele se completa com o que somos na essência. Somos únicos, somos ímpares. Aí mora a nossa beleza.

Clébia Contão é coach e especialista em Estética

