Tribuna Livre: Sistema Koban

por: Sandro Roberto Campos

O sistema de policiamento comunitário denominado Koban é considerado um dos mais antigos do mundo. Remonta da era meiji, mais precisamente do ano de 1874, quando o primeiro posto policial japonês foi implantado. Em 2016, cerca de 13.000 postos policiais estavam distribuídos em todo território daquele país.

As características dessa metodologia de policiamento – a continuidade e a aproximação – acenderam uma chama de atenção no Brasil.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo adotou parceria com a Polícia Nacional do Japão, na década de 2000, e ao longo dessa jornada, realizou capacitações e adaptações ao modelo.

A Senasp entendeu como relevante a difusão das atividades em âmbito nacional e promoveu Acordos de Cooperações Técnicas celebrados com as Secretarias de Segurança Pública e Polícias Militares.

No Espírito Santo já foram realizados cinco seminários internacionais de polícia comunitária, estando a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) à frente de suas organizações e coordenações.

Em sua quinta edição, o seminário foi realizado de forma abrangente. Com um público de mais de 200 profissionais de segurança pública, a PMES participou majoritariamente com 140 policiais militares em função da extensão de suas atividades.

O Seminário liderado pela Polícia Militar foi organizado em parceria com a Secretaria Municipal de Defesa Social de Serra e recebeu as suas guardas municipais e de outras localidades, como de Vitória, Vila Velha, Anchieta e Cachoeiro de Itapemirim.

O evento contou com palestras da perita de longo prazo da Polícia Nacional do Japão, Hisami Ohashi, capitã Fabiane Painele Publio, da PMESP, com a temática “Experiências Práticas de Policiamento Comunitário em São Paulo” e o tenente-coronel Alexandre Magno de Oliveira, da PMMG, com o tema “Incorporação da Polícia Comunitária em Minas Gerais”.

Os seminários refletem o resultado de algo maior. Somente no último acordo – 2015/2018 – foram capacitados 40 oficiais da PMES. Todos realizaram o Curso Internacional de Polícia Comunitária juntamente com policiais de países da América Central e outros estados.

Quatro de nossos oficiais realizaram o curso de Operador de Polícia Comunitária no Japão. Nesse momento, um capitão da PMES está em Tóquio realizando o mesmo curso.

A filosofia comunitária não é algo novo para a Polícia Militar do Espírito Santo: é uma construção gradual e contínua.

Desde a década de 1990, a Instituição vem adotando práticas mais diversificadas com foco na aproximação da polícia com as comunidades e capacitando seus profissionais.

Enfim, é preciso que o poder público e a sociedade possam andar de mãos dadas, estabelecendo diálogo mutuamente respeitoso, qualificando as relações institucionais, intersetoriais e interdisciplinares sadias e construtivas.

Falar em polícia comunitária é adotar medidas de orientação e construção da paz coletiva.

Sandro Roberto Campos é major e chefe da Divisão de Polícia Comunitária da Polícia Militar do Espírito Santo

