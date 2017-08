Tribuna Livre: Voluntariado: missão para pessoas corajosas

por: Manoel Goes Neto

No dia 28 de agosto, comemoramos o dia daqueles que doam parte de seu tempo, trabalho e talento por alguma causa importante: o Dia Nacional do Voluntariado. A data foi instituída pela Lei nº 7.352, de 1985, celebrando o trabalho dos que se dispõe a agir diretamente em benefício de uma causa social ou comunitária.

O voluntário é aquele que tem vontade, para contribuir na sociedade com suas capacidades, habilidades e dons. Doa a sua energia e criatividade em ajudar os outros, sem qualquer ônus. A ONU, Organizações das Nações Unidas, instituiu o dia 5 de dezembro como o Dia Internacional do Voluntário, em 1985; com a intenção de promover ações de voluntariado em todas as esferas da sociedade, ao redor do mundo.

A ação do trabalho voluntário é regida por alguns princípios, como solidariedade; participação; cooperação, com a junção de esforços entre a organização social e o voluntário; complementaridade, com o serviço voluntário complementando a ação da organização; gratuidade, já que o voluntario não é remunerado; responsabilidade; e convergência, devendo haver harmonia entre os ideais do voluntário e da organização. Um bom modo de promover essas ações é refletir sobre elas. Começamos então por ter a plena certeza da definição da palavra “voluntário”. Podemos recorrer aos vários dicionários, e lá aprender que “voluntário” vem do latim “voluntarius” e significa aquele que age por vontade própria, uma vez que “voluntas”, também em latim, quer dizer vontade.

Ser voluntário gera grandes oportunidades de fazer amigos, de viver novas experiências, e conhecer outras realidades. O voluntário doa seu trabalho, mas ganha em troca contato humano, convivência com pessoas diferentes, oportunidade de aprender coisas novas e a satisfação de ser útil. Importante lembrar que historicamente, já houve um tempo em que o voluntariado também teve caráter militar. Durante a Guerra do Paraguai, criaram tropas de soldados que iam combater por livre e espontânea vontade: os Voluntários da Pátria. No entanto, com o passar do tempo e o prolongamento da guerra, o ânimo da população arrefeceu, e o governo imperial passou a exigir cotas de voluntários. Ainda em 1865, os grupos de Voluntários da Pátria passaram a ser formados por gente recrutada a força.

O Dia Nacional do Voluntariado é o dia das pessoas corajosas, das pessoas pacientes, das pessoas de bom coração. Nós voluntários, estamos sempre prontos para ajudar. A missão cultural que nos propomos, nesses 20 anos do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha-IHGVV; é a manutenção de um sonho, e de uma esperança que alimentamos. O nosso sonho é ver garantido o direito constitucional de todos os cidadãos a terem acesso à cultura, e a esperança de termos uma nova geração culta de leitores formados nas escolas. Afinal a cultura é a identidade do cérebro; e acreditamos que cultura não é o que entra pelos olhos e ouvidos, mas o que modifica o jeito de olhar e ouvir.

Assim, todas, as pessoas devem poder se exprimir, criar, difundir seus trabalhos de arte e de literatura. Todos têm direito a educação, e uma formação de qualidade, que respeitem plenamente a sua identidade cultural; afinal todas as pessoas devem poder participar da vida.

Manoel Goes Neto é produtor Cultural – Vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Vila Velha (IHGVV)

